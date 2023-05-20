Лавров: Западный трек в российской внешней политике полностью исчерпан

Западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Он подчеркнул, что Москва вступила в противостояние с США, Евросоюзом и НАТО.

"Западный трек в том виде, в котором он развивался в нашей внешней политике до недавнего времени, полностью себя исчерпал, и мы вступили в фазу острейшего противоборства с агрессивным блоком в составе США, Евросоюза и Северо-атлантического альянса", — сказал Лавров.

Он также добавил, что между странами Востока и Запада также произошёл разлом, и теперь русофобия со стороны Штатов и других западных государств "вызывает раздражение среди мирового большинства".