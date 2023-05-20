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20 мая, 13:58

"Неведомая сила": Мать Кафельниковой оправдалась за слова о жестокости зятя

Мать Кафельниковой оправдалась за слова о жестокости зятя

<p>Алеся Кафельникова и Георгий Петришин. Обложка © Instagram (владелец этой соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / kafelnikova_a</p>

Алеся Кафельникова и Георгий Петришин. Обложка © Instagram (владелец этой соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / kafelnikova_a

Мать российской модели Алеси Кафельниковой, недавно обвинившая зятя Георгия Петришина в жестокости по отношению к дочери, оправдалась за свои слова. Мария заявила, что выставлять на публику личную жизнь наследницы её заставили якобы "душа и неведомая сила". Только после публикации поста женщина осознала, что изрядно погорячилась.

"Пару дней было большое давление и суета. Я сомневалась, оставлять ли пост или удалять. Ребята, вы навели кипиш", — написала мать Кафельниковой в соцсетях.

Также Мария рассказала, что уже разговаривала с дочерью по поводу случившегося, и та призналась, что её очень поддержал пост матери. К слову, несколько дней назад мать модели заявила, что Петрушин проявляет жестокость по отношению к молодой супруге. В частности, он "записывает на неё компраматы и кошмарные видеодопросы".

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Напомним, Алеся Кафельникова в 2021 году вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина, от которого родила дочь Кьяру. На проблемы в браке 24-летняя дочка известного теннисиста никогда не жаловалась.

Наталья Исакова
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