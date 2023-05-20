"Неведомая сила": Мать Кафельниковой оправдалась за слова о жестокости зятя

Мать российской модели Алеси Кафельниковой, недавно обвинившая зятя Георгия Петришина в жестокости по отношению к дочери, оправдалась за свои слова. Мария заявила, что выставлять на публику личную жизнь наследницы её заставили якобы "душа и неведомая сила". Только после публикации поста женщина осознала, что изрядно погорячилась.

"Пару дней было большое давление и суета. Я сомневалась, оставлять ли пост или удалять. Ребята, вы навели кипиш", — написала мать Кафельниковой в соцсетях.

Также Мария рассказала, что уже разговаривала с дочерью по поводу случившегося, и та призналась, что её очень поддержал пост матери. К слову, несколько дней назад мать модели заявила, что Петрушин проявляет жестокость по отношению к молодой супруге. В частности, он "записывает на неё компраматы и кошмарные видеодопросы".