Санду заявила, что в Молдавии не будут проводить саммиты СНГ

Президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что в стране не будут проходить встречи руководителей СНГ и другие мероприятия в рамках Содружества.

В интервью кишинёвскому онлайн-проекту Non Fiction она заявила о недавнем решении парламента о необходимости выхода Молдавии из Парламентской ассамблеи СНГ.

"Саммитов СНГ в Молдавии не будет", — заявила Санду.

Молдавский лидер считает, что Россия неуважительно относится к суверенитету Молдавии, а также усомнилась в стратегическом партнёрстве РФ по отношению к республике.