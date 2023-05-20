Санду заявила, что в Молдавии не будут проводить саммиты СНГ
Президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что в стране не будут проходить встречи руководителей СНГ и другие мероприятия в рамках Содружества.
В интервью кишинёвскому онлайн-проекту Non Fiction она заявила о недавнем решении парламента о необходимости выхода Молдавии из Парламентской ассамблеи СНГ.
"Саммитов СНГ в Молдавии не будет", — заявила Санду.
Молдавский лидер считает, что Россия неуважительно относится к суверенитету Молдавии, а также усомнилась в стратегическом партнёрстве РФ по отношению к республике.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что весной этого года Россия пыталась свергнуть проевропейское правительство в стране. По её словам, этот план провалился.
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