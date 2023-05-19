МИД призвал россиян "учитывать риски" при планировании поездок в Молдавию
В МИД РФ заявили, что россиянам после изнурительных проверок в аэропорту Кишинёва отказывают во въезде в Молдавию под надуманными предлогами. Об этом говорится в опубликованном на сайте дипведомства предупреждении для российских граждан, планирующих отправиться в эту республику.
Как уточнили дипломаты, по прилёте в аэропорт Кишинёва "обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной процедуре дополнительного досмотра".
"В течение изнурительных проверок, которые могут занимать до десяти часов, им и их детям не предоставляются элементарные бытовые условия, включая обеспечение водой, питанием и возможностью связи с внешним миром. После этого гражданам часто отказывают во въезде в страну под надуманными предлогами", — отметили в российском МИД.
Ежедневно власти Молдавии таким образом запрещают въезд от 10 до 50 граждан России, добавили во внешнеполитическом ведомстве. В МИД РФ в связи с участившимися случаями дискриминационного отношения к россиянам рекомендовали "учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова".
Напомним, 17 апреля лидера Татарстана Рустама Минниханова не пустили в республику на международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023", объявив его нежелательным лицом. В МИД РФ назвали это недружественным шагом Кишинёва. А премьер Молдавии после инцидента призвал ограничить перемещение двух российских дипломатов. Позже стало известно, что Молдавия выдворила сотрудника российского посольства после инцидента с отказом во въезде Минниханову.
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