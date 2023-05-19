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19 мая, 15:01

МИД призвал россиян "учитывать риски" при планировании поездок в Молдавию

В МИД РФ заявили, что россиянам после изнурительных проверок в аэропорту Кишинёва отказывают во въезде в Молдавию под надуманными предлогами. Об этом говорится в опубликованном на сайте дипведомства предупреждении для российских граждан, планирующих отправиться в эту республику.

Как уточнили дипломаты, по прилёте в аэропорт Кишинёва "обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной процедуре дополнительного досмотра".

"В течение изнурительных проверок, которые могут занимать до десяти часов, им и их детям не предоставляются элементарные бытовые условия, включая обеспечение водой, питанием и возможностью связи с внешним миром. После этого гражданам часто отказывают во въезде в страну под надуманными предлогами", — отметили в российском МИД.

Премьер Молдавии рассказал о секретном чёрном списке россиян после инцидента с Миннихановым

Премьер Молдавии рассказал о секретном чёрном списке россиян после инцидента с Миннихановым

Ежедневно власти Молдавии таким образом запрещают въезд от 10 до 50 граждан России, добавили во внешнеполитическом ведомстве. В МИД РФ в связи с участившимися случаями дискриминационного отношения к россиянам рекомендовали "учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова".

Напомним, 17 апреля лидера Татарстана Рустама Минниханова не пустили в республику на международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023", объявив его нежелательным лицом. В МИД РФ назвали это недружественным шагом Кишинёва. А премьер Молдавии после инцидента призвал ограничить перемещение двух российских дипломатов. Позже стало известно, что Молдавия выдворила сотрудника российского посольства после инцидента с отказом во въезде Минниханову.

Россия выдворит сотрудника молдавского посольства в ответ на недружественные шаги Кишинёва

Россия выдворит сотрудника молдавского посольства в ответ на недружественные шаги Кишинёва

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Unsplash

Иван Косицын
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