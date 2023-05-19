МИД призвал россиян "учитывать риски" при планировании поездок в Молдавию

В МИД РФ заявили, что россиянам после изнурительных проверок в аэропорту Кишинёва отказывают во въезде в Молдавию под надуманными предлогами. Об этом говорится в опубликованном на сайте дипведомства предупреждении для российских граждан, планирующих отправиться в эту республику.

Как уточнили дипломаты, по прилёте в аэропорт Кишинёва "обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной процедуре дополнительного досмотра".

"В течение изнурительных проверок, которые могут занимать до десяти часов, им и их детям не предоставляются элементарные бытовые условия, включая обеспечение водой, питанием и возможностью связи с внешним миром. После этого гражданам часто отказывают во въезде в страну под надуманными предлогами", — отметили в российском МИД.