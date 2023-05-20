За два дня работы с "Литературной почты" отправили свыше семи тысяч открыток
Более семи тысяч открыток было отправлено за два дня работы "Литературной почты" на Дворцовой площади. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".
Почта будет работать в дни проведения Международного книжного салона — с 18 по 21 мая. В эти дни петербуржцы и гости Северной столицы могут бесплатно отправлять открытки и книги в любую точку России. Саму почту легко можно отыскать по голубому торшеру, установленному на Дворцовой площади.
Знаменитые писатели ежегодно становятся гостями "Литературной почты". К примеру, в прошлом году письма и открытки с Дворцовой площади отправили Евгений Водолазкин, Олег Рой, Ася Петрова, Крейг Эштон, Антон Чиж и другие авторы.
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге откроется новый сад Хаяо Миядзаки. Теперь волшебное пространство, названное в честь японского писателя, перенесено в открытый двор на Гатчинской улице, 23–25 в Петроградском районе.
"Петербургский дневник" / Александр Глуз