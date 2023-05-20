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20 мая, 15:50

Рогов сообщил о двух мощных взрывах в Токмаке

В городе Токмаке Запорожской области прогремело два взрыва, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Токмаке громко! В городе были слышны два взрыва", — написал он в телеграм-канале.

По словам Рогова, украинскую атаку успешно отразила российская система ПВО, которая перехватила удар ВСУ по городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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Ранее Лайф сообщал, что в Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов. Повышенная активность ВСУ, как пояснил Рогов, наблюдается в связи с их желанием прощупать линию обороны сил РФ.

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ТАСС / Ноябрев Иван

Наталья Исакова
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