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20 мая, 16:07

На Украине подростка приговорили к десяти годам колонии за помощь военным России

На Украине 17-летнего подростка приговорили к десяти годам колонии по обвинению в помощи Вооружённым силам России. Об этом рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Нам стало известно, что суд на Украине приговорил Владимира Маркина, 2 октября 2005 года рождения, к десяти годам лишения свободы по абсолютно абсурдным основаниям", — сообщил он в беседе с РИА "Новости".

Мельников уточнил, что подростка задержали в Артёмовске. Его обвиняли в том, что в условиях военного положения он передавал информацию о расположении украинских соединений. Позже его обвинили уже в том, что он якобы помогал вести боевые действия против ВСУ.

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По словам Мельникова, кроме этого подростка на Украине арестованы ещё два — мальчик и девочка. Он призвал организовать обмен несовершеннолетнего.

Ранее Лайф писал о том, что в Киеве суд заочно приговорил бывшего командующего Черноморским флотом России адмирала Александра Витко к 15 годам лишения свободы.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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