На Украине подростка приговорили к десяти годам колонии за помощь военным России

На Украине 17-летнего подростка приговорили к десяти годам колонии по обвинению в помощи Вооружённым силам России. Об этом рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Нам стало известно, что суд на Украине приговорил Владимира Маркина, 2 октября 2005 года рождения, к десяти годам лишения свободы по абсолютно абсурдным основаниям", — сообщил он в беседе с РИА "Новости".

Мельников уточнил, что подростка задержали в Артёмовске. Его обвиняли в том, что в условиях военного положения он передавал информацию о расположении украинских соединений. Позже его обвинили уже в том, что он якобы помогал вести боевые действия против ВСУ.

По словам Мельникова, кроме этого подростка на Украине арестованы ещё два — мальчик и девочка. Он призвал организовать обмен несовершеннолетнего.