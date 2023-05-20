Москвичка развелась, узнав о пристрастии мужа к страпону

В Москве 39-летняя женщина развелась с супругом из-за того, что он стал носить кружевное бельё и пользоваться страпоном. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Марина прожила с мужем почти 20 лет, однако всё разрушилось, когда он признался, что ему нравится страпон, и стал расхаживать по квартире в её бюстгальтере. Кроме того, супруг стал очень ревнив и постоянно залезал в её смартфон. Мужчина якобы даже установил жучок GPS в сумке супруги и прослушку в авто.

Почему бывший муж настолько сильно изменился, Марина не понимает. При этом, по её словам, экс-супруг параллельно с этим стал изменять ей с её же подругой. В итоге Марина решила подать на развод, а также разделить имущество.

Супруги воспитывали маленькую дочь. За время брака они нажили две квартиры, места на парковке, три мотоцикла и столько же машин. Теперь им предстоят разбирательства насчёт имущества. По словам Марины, любитель нетрадиционных сексуальных утех женился на той самой её подруге.