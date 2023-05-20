Москвичка развелась, узнав о пристрастии мужа к страпону
Москвичка развелась, узнав о странных пристрастиях мужа в сексе
В Москве 39-летняя женщина развелась с супругом из-за того, что он стал носить кружевное бельё и пользоваться страпоном. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, Марина прожила с мужем почти 20 лет, однако всё разрушилось, когда он признался, что ему нравится страпон, и стал расхаживать по квартире в её бюстгальтере. Кроме того, супруг стал очень ревнив и постоянно залезал в её смартфон. Мужчина якобы даже установил жучок GPS в сумке супруги и прослушку в авто.
Почему бывший муж настолько сильно изменился, Марина не понимает. При этом, по её словам, экс-супруг параллельно с этим стал изменять ей с её же подругой. В итоге Марина решила подать на развод, а также разделить имущество.
Супруги воспитывали маленькую дочь. За время брака они нажили две квартиры, места на парковке, три мотоцикла и столько же машин. Теперь им предстоят разбирательства насчёт имущества. По словам Марины, любитель нетрадиционных сексуальных утех женился на той самой её подруге.
Ранее Лайф писал, что житель Киева во время развода отсудил у жены половину стоимости операции по увеличению её груди. Операция стоила более 373 тысяч рублей.
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