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20 мая, 16:51

Москвичка развелась, узнав о пристрастии мужа к страпону

Москвичка развелась, узнав о странных пристрастиях мужа в сексе

В Москве 39-летняя женщина развелась с супругом из-за того, что он стал носить кружевное бельё и пользоваться страпоном. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Марина прожила с мужем почти 20 лет, однако всё разрушилось, когда он признался, что ему нравится страпон, и стал расхаживать по квартире в её бюстгальтере. Кроме того, супруг стал очень ревнив и постоянно залезал в её смартфон. Мужчина якобы даже установил жучок GPS в сумке супруги и прослушку в авто.

Почему бывший муж настолько сильно изменился, Марина не понимает. При этом, по её словам, экс-супруг параллельно с этим стал изменять ей с её же подругой. В итоге Марина решила подать на развод, а также разделить имущество.

Супруги воспитывали маленькую дочь. За время брака они нажили две квартиры, места на парковке, три мотоцикла и столько же машин. Теперь им предстоят разбирательства насчёт имущества. По словам Марины, любитель нетрадиционных сексуальных утех женился на той самой её подруге.

Адвокат пояснила, можно ли "отобрать" свою фамилию у бывшей супруги

Адвокат пояснила, можно ли "отобрать" свою фамилию у бывшей супруги

Ранее Лайф писал, что житель Киева во время развода отсудил у жены половину стоимости операции по увеличению её груди. Операция стоила более 373 тысяч рублей.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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