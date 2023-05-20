Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме у Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о взрыве, который якобы произошёл на аэродроме в Крыму рядом с городом. Ранее подобные заявления появились в некоторых проукраинских телеграм-каналах.

"Укропаблики опять разгоняют ложь. Надо признать, что ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций. — Прим. Лайфа) свято блюдёт принцип: "Взрыва может и не быть, но придумать о нём ты что-то, но обязан", — написал Развожаев в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что на самом деле никакого взрыва не было. В последние сутки в Севастополе были лишь учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времён Великой Отечественной войны.