Звёздный турецкий повар ответил на сообщения о запрете на вход россиян в его рестораны

Звёздный турецкий шеф-повар Нусрет Гёкче опроверг сообщения о том, что россиянам запретили посещать его популярный ресторан Nusr-Et в Стамбуле. В своём микроблоге он разместил фото с надписью "Фейковые новости" на фоне таблички с якобы принятым новым правилом.

Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщали, что компанию россиян якобы не пустили в стамбульский Nusr-Et, сославшись на новое правило ресторана. В заведении нововведения объяснили тем, что именитый шеф-повар будто бы поддерживает Кемаля Кылычдароглу на выборах президента Турции, который занимает прозападную позицию. Из-за этого, как утверждалось, граждане РФ якобы стали нежелательными клиентами ресторана.

Нусрет Гёкче опроверг сообщения о запрете россиянам на вход в его ресторан. Фото © Скриншот Instagram (запрещён в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / nurs_et

Отметим, что 39-летний повар Нусрет Гёкче стал известен благодаря особой технике приготовления и выдержки мяса. Ролики, демонстрирующие его кулинарные способности, уже давно стали интернет-мемами. В соцсетях на мясника подписано более 51 миллиона человек.