Украинский лидер Владимир Зеленский стоит на пути той же участи, которая настигла нацистского диктатора Адольфа Гитлера после наступления в Арденнах в декабре 1944 — январе 1945 годов. Такое мнение в статье для издания 19Fortyfive высказал подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

Дэвис напомнил о том, что тогда немецкая армия потерпела крах и это наступление стало последним для неё. В таком же положении окажется и Зеленский, если Вооружённые силы Украины решат нанести удар по территории России весной или летом, убеждён подполковник.

"Попытка достичь более амбициозной цели может заложить основу для украинской военной катастрофы", — предупредил Дэвис.