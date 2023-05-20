Психолог назвала наиболее эффективные проработки наказаний для ребёнка

Наказание не должно касаться достоинства человека, даже если он совсем маленький. Например, вместо того чтобы ставить ребёнка в угол, лучше дать ему задание, посоветовала детский психолог и сооснователь детского сада "Infant School Хамовники" Наталия Дербенёва.

"Недопустимо ставить в угол, бить, отчитывать при посторонних или других членах семьи, оскорблять, в том числе и фразами вроде "так я и знал, что ещё от тебя можно ожидать", — рассказала "Газете.ру" Дербенёва.

Психолог также акцентировала внимание на том, что важно, во-первых, говорить с ребёнком, во-вторых, учить его своим примером. Если же недостаточно слов, а "извини" ни о чём существенном не говорит, можно перейти к отработке наказания, ориентируясь на возраст, добавила специалист. Например, можно назначить 50 приседаний за плохое слово или мытьё полов дома в течение всей недели. После выполнения условий нужно обязательно похвалить его, советует Дербенёва.

"Самые эффективные методы воспитания — это дисциплина и позитивное подкрепление. Конечно, моментального эффекта ждать не стоит, однако со временем и при вашей поддержке вы заметите качественные изменения. И не забывайте, что опора и главный пример для ребёнка — вы сами", — добавила психолог.