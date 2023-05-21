Состояние Цукерберга выросло на рекордные 44 миллиарда долларов

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, активы Цукерберга оцениваются в 89,9 миллиарда долларов — 12-е место. При этом он занимает первое место среди самых богатых людей планеты по росту состояния с начала 2023 года. За ним в этом списке следуют президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и основатель Tesla и SpaceX владелец Twitter Илон Маск. По данным СМИ, Цукерберг сделал ставку на метавселенную, вкладывая в неё столько, чтобы доминировать в этой области.