Состояние Цукерберга выросло на рекордные 44 миллиарда долларов
Bloomberg: Состояние Цукерберга в 2023 году выросло на 44,3 миллиарда долларов
Руководитель корпорации Meta Platforms* Марк Цукерберг рекордно обогатился на 44,3 миллиарда долларов, что является наиболее высоким показателем среди самых богатых людей мира, передаёт агентство Bloomberg.
По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, активы Цукерберга оцениваются в 89,9 миллиарда долларов — 12-е место. При этом он занимает первое место среди самых богатых людей планеты по росту состояния с начала 2023 года. За ним в этом списке следуют президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и основатель Tesla и SpaceX владелец Twitter Илон Маск. По данным СМИ, Цукерберг сделал ставку на метавселенную, вкладывая в неё столько, чтобы доминировать в этой области.
Ранее Лайф рассказывал, что Цукерберг и его жена Присцилла Чан стали родителями в третий раз. Радостной новостью они поделились в соцсетях. На свет появилась малышка Аурелия. Имя довольно странное, ведь именно так называются ядовитые ушастые медузы. Лёгкое прикосновение щупальцев аурелии может вызвать сильный ожог.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
ТАСС / Mark Lennihan