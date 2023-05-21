В Италии из-за наводнения эвакуировано более 36 тысяч человек

Из-за наводнения на северо-востоке Италии эвакуировано более 36 тысяч человек, сообщили на сайте Агентства территориальной безопасности и гражданской безопасности региона Эмилия-Романья. Сейчас там занято 1200 добровольцев, которые помогают населению спастись от стихии. На данный момент известно о 14 жертвах.

Агентство уточняет, что основную часть эвакуированных граждан составили жители Равенны — 27 775 человек, в провинции Форли-Чезена — 4830 человек, а в городе Болонья — 4012 человек. В Эмилии-Романье произошло около 305 оползней, более 500 дорог полностью или частично закрыты.

Треть всего национального производства пшеницы сосредоточена именно в Эмилии-Романье, а наводнение привело к утрате почти 400 тысяч тонн зерна. В связи с этим ожидается ощутимый ущерб в производстве хлеба и макаронной продукции, более 60% которой Италия отправляет на экспорт. Пострадали и поля с посевами кукурузы, маков, сои.

Также сообщается, что непогода привела к гибели 14 человек. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в связи с ЧС покинула саммит G7 в Японии. Завтра она планирует посетить наиболее пострадавшие районы. Это наводнение в Италии стало самым сильным за последние сто лет. Из берегов вышли почти все реки между Римини и Болоньей.