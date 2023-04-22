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22 апреля, 10:52

Шторм и ливень: Очередное стихийное бедствие обрушилось на Турцию

Мощный ливень привёл к наводнению в городе Адана в Турции

<p>Наводнение в городе Адана (Турция). Обложка © <a href="https://www.iha.com.tr/haber-adanada-saganak-ve-dolu-sele-neden-oldu-yollar-su-altinda-kaldi-1164659/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ihlas Haber Ajansi</a></p>

Наводнение в городе Адана (Турция). Обложка © Ihlas Haber Ajansi

Мощные ливни с градом обрушились на турецкий город Адана, улицы которого превратились в самые что ни на есть настоящие реки. Об этом сообщает информационное агентство Ihlas Haber Ajansi.

Мощные ливни обрушились на город Адана в Турции. Видео © TRT Haber

Затопленными оказались многие бульвары, проспекты и переулки в центральных районах города. Некоторые водители оказались заблокированы в своих автомобилях, на помощь им пришли оперативные службы. Так, в западню попала одна из семей, ехавшая в отпуск. Им пришлось вычерпывать воду из машины с помощью вёдер.

По данным журналистов, также дожди не пощадили сельскохозяйственные угодья.

А пока Адану терзал ливень, на другой турецкий город Кахраманмараш обрушился мощный шторм. Пострадало более 40 человек.

Последствия шторма в Кахраманмараше. Фото © Ihlas Haber Ajansi

Последствия шторма в Кахраманмараше. Фото © Ihlas Haber Ajansi

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Ранее в Турцию доставили 184 тонны гуманитарной помощи из Сочи для пострадавших от землетрясений. Напомним, в феврале в стране произошла серия разрушительных подземных толчков. По словам властей страны, их мощность равна взрыву 500 атомных бомб. В результате стихии погибло более 50 тысяч человек.

Никита Никонов
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