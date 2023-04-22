Шторм и ливень: Очередное стихийное бедствие обрушилось на Турцию

Мощные ливни с градом обрушились на турецкий город Адана, улицы которого превратились в самые что ни на есть настоящие реки. Об этом сообщает информационное агентство Ihlas Haber Ajansi.

Мощные ливни обрушились на город Адана в Турции. Видео © TRT Haber

Затопленными оказались многие бульвары, проспекты и переулки в центральных районах города. Некоторые водители оказались заблокированы в своих автомобилях, на помощь им пришли оперативные службы. Так, в западню попала одна из семей, ехавшая в отпуск. Им пришлось вычерпывать воду из машины с помощью вёдер.

По данным журналистов, также дожди не пощадили сельскохозяйственные угодья.

А пока Адану терзал ливень, на другой турецкий город Кахраманмараш обрушился мощный шторм. Пострадало более 40 человек.

Последствия шторма в Кахраманмараше. Фото © Ihlas Haber Ajansi