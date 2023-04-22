Шторм и ливень: Очередное стихийное бедствие обрушилось на Турцию
Мощный ливень привёл к наводнению в городе Адана в Турции
Наводнение в городе Адана (Турция). Обложка © Ihlas Haber Ajansi
Мощные ливни с градом обрушились на турецкий город Адана, улицы которого превратились в самые что ни на есть настоящие реки. Об этом сообщает информационное агентство Ihlas Haber Ajansi.
Мощные ливни обрушились на город Адана в Турции. Видео © TRT Haber
Затопленными оказались многие бульвары, проспекты и переулки в центральных районах города. Некоторые водители оказались заблокированы в своих автомобилях, на помощь им пришли оперативные службы. Так, в западню попала одна из семей, ехавшая в отпуск. Им пришлось вычерпывать воду из машины с помощью вёдер.
По данным журналистов, также дожди не пощадили сельскохозяйственные угодья.
А пока Адану терзал ливень, на другой турецкий город Кахраманмараш обрушился мощный шторм. Пострадало более 40 человек.
Последствия шторма в Кахраманмараше. Фото © Ihlas Haber Ajansi
Ранее в Турцию доставили 184 тонны гуманитарной помощи из Сочи для пострадавших от землетрясений. Напомним, в феврале в стране произошла серия разрушительных подземных толчков. По словам властей страны, их мощность равна взрыву 500 атомных бомб. В результате стихии погибло более 50 тысяч человек.