Пасечник сообщил о гибели двух человек в результате обстрела в ЛНР

Два человека погибло и пять получили ранения в результате обстрела ВСУ села Калиново-Борщеватое в ЛНР. Об этом рассказал врио главы республики Леонид Пасечник в телеграм-канале.

Он пояснил, что удар был нанесён в 16:50. Троих пострадавших в тяжёлом состоянии госпитализировали, они находятся в Луганской республиканской клинической больнице. На месте происшествия работают профильные службы. Точной информации о повреждениях пока нет. По словам Пасечника, он держит ситуацию на контроле.