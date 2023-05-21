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Опубликовано 20 мая 2023, 22:30

Пасечник сообщил о гибели двух человек в результате обстрела в ЛНР

Пасечник: При обстреле ВСУ села Калиново-Борщеватое погибло два человека

Два человека погибло и пять получили ранения в результате обстрела ВСУ села Калиново-Борщеватое в ЛНР. Об этом рассказал врио главы республики Леонид Пасечник в телеграм-канале.

"Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал Пасечник.

Он пояснил, что удар был нанесён в 16:50. Троих пострадавших в тяжёлом состоянии госпитализировали, они находятся в Луганской республиканской клинической больнице. На месте происшествия работают профильные службы. Точной информации о повреждениях пока нет. По словам Пасечника, он держит ситуацию на контроле.

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Ранее российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на территории Луганской Народной Республики, уничтожив более 30 военных и один танк.

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t.me / ДНР Онлайн

Анатолий Симоненко
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