Пасечник сообщил о гибели двух человек в результате обстрела в ЛНР
Пасечник: При обстреле ВСУ села Калиново-Борщеватое погибло два человека
Два человека погибло и пять получили ранения в результате обстрела ВСУ села Калиново-Борщеватое в ЛНР. Об этом рассказал врио главы республики Леонид Пасечник в телеграм-канале.
"Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал Пасечник.
Он пояснил, что удар был нанесён в 16:50. Троих пострадавших в тяжёлом состоянии госпитализировали, они находятся в Луганской республиканской клинической больнице. На месте происшествия работают профильные службы. Точной информации о повреждениях пока нет. По словам Пасечника, он держит ситуацию на контроле.
Ранее российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на территории Луганской Народной Республики, уничтожив более 30 военных и один танк.
t.me / ДНР Онлайн