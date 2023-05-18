Главу МВД ЛНР Корнета доставили на лечение в Москву
Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, на которого 15 мая было совершено покушение в Луганске, доставлен на лечение в Москву. Об этом в четверг информирует ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По данным агентства, Корнет будет проходить реабилитацию в госпитале в Коммунарке. Его состояние оценивается как стабильное.
Напомним, днём 15 мая мощный взрыв прогремел в барбершопе в центре Луганска. Пострадало семь человек, в том числе и Игорь Корнет, который был постоянным клиентом салона. Врио главы МВД ЛНР уже перенёс одну операцию, после которой его состояние стабилизировалось.
ТАСС / Станислав Красильников