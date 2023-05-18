ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 мая 2023, 16:08
6378

Главу МВД ЛНР Корнета доставили на лечение в Москву

Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, на которого 15 мая было совершено покушение в Луганске, доставлен на лечение в Москву. Об этом в четверг информирует ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По данным агентства, Корнет будет проходить реабилитацию в госпитале в Коммунарке. Его состояние оценивается как стабильное.

Появились фото изнутри взорванного луганского барбершопа
Появились фото изнутри взорванного луганского барбершопа

Напомним, днём 15 мая мощный взрыв прогремел в барбершопе в центре Луганска. Пострадало семь человек, в том числе и Игорь Корнет, который был постоянным клиентом салона. Врио главы МВД ЛНР уже перенёс одну операцию, после которой его состояние стабилизировалось.

BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Москва
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar