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18 мая, 16:08

Главу МВД ЛНР Корнета доставили на лечение в Москву

Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, на которого 15 мая было совершено покушение в Луганске, доставлен на лечение в Москву. Об этом в четверг информирует ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По данным агентства, Корнет будет проходить реабилитацию в госпитале в Коммунарке. Его состояние оценивается как стабильное.

Кровавый след и выбитые окна: Появились фото изнутри взорванного луганского барбершопа

Кровавый след и выбитые окна: Появились фото изнутри взорванного луганского барбершопа

Напомним, днём 15 мая мощный взрыв прогремел в барбершопе в центре Луганска. Пострадало семь человек, в том числе и Игорь Корнет, который был постоянным клиентом салона. Врио главы МВД ЛНР уже перенёс одну операцию, после которой его состояние стабилизировалось.

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ТАСС / Станислав Красильников

Марина Калегина
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