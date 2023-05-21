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20 мая, 23:10

Эксперт раскрыл главную опасность неправильного хранения лекарств

Эксперт Власов: Лекарства могут навредить здоровью при неправильном хранении

Несмотря на то что в инструкциях к лекарствам указываются условия хранения, большинство людей пренебрегают этими правилами и складывают их все в одну аптечку. Как рассказал управляющий директор фармлогистического оператора NC Logistic Гарольд Власов, это может привести к сокращению срока годности или даже сделать препарат вредным для здоровья.

"Например, глазные капли, мази, свечи, гели, инсулины необходимо держать при температуре +2…+8 °C или +8…+15 °C. При этом те же глазные капли люди часто оставляют на рабочем столе в офисе или постоянно носят в сумке или кармане. Конечно, в подобных ситуациях никакие требования к хранению не соблюдаются", — рассказал Власов "Газете.ру".

Из-за нарушения требований инструкции у некоторых препаратов теряется срок годности, а у других — свойства. Например, если проигнорировать температурный режим, то период годности может сократиться до нескольких месяцев. В итоге лекарство может оказаться неэффективным или даже вредным. Важно учитывать также такие параметры, как свет и влажность.

"Некоторые препараты должны всегда находиться в сухом месте, в котором влажность воздуха не превышает 50%. Часто учитывается и минимальный пороговый показатель. Так, желатиновые капсулы нельзя хранить при влажности ниже 40%. Иначе они могут стать хрупкими и разрушиться при механическом воздействии", — добавил Власов.

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Арина Родионова
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