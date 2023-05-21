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20 мая, 22:21

Умер британский писатель и критик Мартин Эмис

Умер британский писатель и критик Мартин Эмис, ему было 73 года

<p>Британский писатель и критик Мартин Эмис. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Waterstones" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Waterstones</a></p>

Британский писатель и критик Мартин Эмис. Обложка © Twitter / @Waterstones

В возрасте 73 лет скончался британский писатель и критик Мартин Эмис, передаёт телеканал Sky News, ссылаясь на заявление его жены Изабель Фонсеки. Он умер от рака желудка в своём доме во Флориде 19 мая.

Издательство Vintage Books, которое работало с Эмисом, выразило соболезнования в связи с его кончиной. Там подчеркнули, что писатель повлиял на "поколение стилистов прозы". В его послужном списке 15 романов, среди которых "Деньги: предсмертная записка" и "Лондонские поля", завоевавших популярность у читателей.

Отцом писателя был прозаик и поэт Кингсли Эмис. Его книга "Счастливчик Джим" завоевала особую любовь массовой аудитории.

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Анатолий Симоненко
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