Умер британский писатель и критик Мартин Эмис

В возрасте 73 лет скончался британский писатель и критик Мартин Эмис, передаёт телеканал Sky News, ссылаясь на заявление его жены Изабель Фонсеки. Он умер от рака желудка в своём доме во Флориде 19 мая.

Издательство Vintage Books, которое работало с Эмисом, выразило соболезнования в связи с его кончиной. Там подчеркнули, что писатель повлиял на "поколение стилистов прозы". В его послужном списке 15 романов, среди которых "Деньги: предсмертная записка" и "Лондонские поля", завоевавших популярность у читателей.

Отцом писателя был прозаик и поэт Кингсли Эмис. Его книга "Счастливчик Джим" завоевала особую любовь массовой аудитории.