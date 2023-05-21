Умер британский писатель и критик Мартин Эмис
Умер британский писатель и критик Мартин Эмис, ему было 73 года
Британский писатель и критик Мартин Эмис. Обложка © Twitter / @Waterstones
В возрасте 73 лет скончался британский писатель и критик Мартин Эмис, передаёт телеканал Sky News, ссылаясь на заявление его жены Изабель Фонсеки. Он умер от рака желудка в своём доме во Флориде 19 мая.
Издательство Vintage Books, которое работало с Эмисом, выразило соболезнования в связи с его кончиной. Там подчеркнули, что писатель повлиял на "поколение стилистов прозы". В его послужном списке 15 романов, среди которых "Деньги: предсмертная записка" и "Лондонские поля", завоевавших популярность у читателей.
Отцом писателя был прозаик и поэт Кингсли Эмис. Его книга "Счастливчик Джим" завоевала особую любовь массовой аудитории.
Ранее стало известно о смерти Эдуарда Багирова. СМИ писали, что последнюю неделю писатель находился в коме, у него якобы отказали все органы. Других подтверждений этой информации пока нет.