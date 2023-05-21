Врач назвала три самые вредные для здоровья каши, которые едят все

Некоторые каши могут оказаться крайне вредными для здоровья человека. Как рассказала эндокринолог Наталья Лазуренко, речь идёт о блюдах с манной крупой, молочным рисом и булгуром. Их употребление она охарактеризовала как мощную "углеводную атаку" на организм.

Такие каши вредны в первую очередь для людей с излишним весом, острым панкреатитом и патологией обмена элементов в организме. Врач рассказала, что эти блюда существенно повышают глюкозу в крови, так как в их составе нет сложной клетчатки и они не гарантируют чувства сытости.

"Уровень глюкозы опускается так же быстро, как поднимается, а это провоцирует новое чувство голода", — пояснила Лазуренко в беседе с "Вечерней Москвой".

Кроме того, если человек добавит к быстроуглеводным кашам насыщенные жиры, он сделает только хуже: произойдёт "бомбический приём пищи", который увеличит глюкозу в крови и обострит патологии углеводного обмена. После этого поджелудочная железа будет выбрасывать инсулин и он отложится в жировую ткань, предупредила доктор.