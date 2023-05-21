Губернатор Севастополя назвал условия для приезда в город главы разведки Украины
Губернатор Развожаев: Глава ГУР Украины приедет в Севастополь лишь на трибунал
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов прибудет в Севастополь только в том случае, если там состоится трибунал над украинскими преступниками. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Так он прокомментировал слова Буданова о том, что тот первым делом посетит Севастополь после "победы". На этом украинский военачальник не остановился и назвал крымчан людьми с "видоизменённой психикой", которых нужно привлечь к "справедливой ответственности", подразумевающей "физическое уничтожение".
"Шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей победы, если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе", — заявил Развожаев.
В ответ на громкие заявления Буданова губернатор напомнил, что город ещё не помнит случаев, чтобы у кого-либо когда-нибудь получилось "уничтожить севастопольцев".
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы принимают необходимые меры после заявления Буданова о готовности убивать россиян "по всему миру".
Wikipedia / VascoPlanet Crimea Photography