Республиканцы "отбросили назад" переговоры по госдолгу США
Белый дом: Команда Маккарти отбросила назад переговоры по госдолгу
Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти и его команда республиканцев выдвинули требования, которые "отбросили назад" переговорный процесс по госдолгу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Вчера вечером в Вашингтоне команда спикера положила на стол предложение, которое было большим шагом назад и содержало набор крайне ангажированных требований", — заявила Жан-Пьер.
Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что именно республиканцы являются источником угрозы дефолта по госдолгу и идут "на поводу у трампистского крыла". По её словам, команда президента Байдена готова встретиться и обсудить этот вопрос в любое время.
Ранее Лайф писал, что американский лидер Джо Байден не договорился с лидерами Конгресса о повышении потолка госдолга. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с президентом заметил, что они всё ещё далеки от соглашения.
Flickr / The White House