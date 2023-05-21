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21 мая, 01:10

Республиканцы "отбросили назад" переговоры по госдолгу США

Белый дом: Команда Маккарти отбросила назад переговоры по госдолгу

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти и его команда республиканцев выдвинули требования, которые "отбросили назад" переговорный процесс по госдолгу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Вчера вечером в Вашингтоне команда спикера положила на стол предложение, которое было большим шагом назад и содержало набор крайне ангажированных требований", — заявила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что именно республиканцы являются источником угрозы дефолта по госдолгу и идут "на поводу у трампистского крыла". По её словам, команда президента Байдена готова встретиться и обсудить этот вопрос в любое время.

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Ранее Лайф писал, что американский лидер Джо Байден не договорился с лидерами Конгресса о повышении потолка госдолга. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с президентом заметил, что они всё ещё далеки от соглашения.

Обложка ©

Flickr / The White House

Арина Родионова
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