Республиканцы "отбросили назад" переговоры по госдолгу США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти и его команда республиканцев выдвинули требования, которые "отбросили назад" переговорный процесс по госдолгу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Вчера вечером в Вашингтоне команда спикера положила на стол предложение, которое было большим шагом назад и содержало набор крайне ангажированных требований", — заявила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что именно республиканцы являются источником угрозы дефолта по госдолгу и идут "на поводу у трампистского крыла". По её словам, команда президента Байдена готова встретиться и обсудить этот вопрос в любое время.