За десять дней до лета Петропавловск-Камчатский накрыл снегопад

В Петропавловске-Камчатском за 10 дней до лета выпал снег, который принёс Охотоморский циклон. Жители были крайне удивлены произошедшим, о чём говорит множество фотографий природного явления, появившихся в Сети.

Из-за ночного снегопада дорожные службы советуют автомобилистам, сменившим зимнюю резину на летнюю, не появляться сегодня на дорогах. Кроме того, синоптики прогнозируют мокрый снег и днём.

В Петропавловске-Камчатском за 10 дней до лета выпал снег. Фото © VK.com / Тихо, это Камчатка!

"Ну всё, лета нам не ждать", — возмутился пользователь.

В Петропавловске-Камчатском за 10 дней до лета выпал снег. Фото © VK.com / КАМЧАтка

"Лето будет, и тёплое, так что не унывайте", — возразил другой.

"Зато мы особенные: у всех уже жара, а мы в прохладе — моложе будем", — подчеркнула одна из подписчиц.