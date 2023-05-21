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21 мая, 04:02

За десять дней до лета Петропавловск-Камчатский накрыл снегопад

Майский снегопад прошёл в Петропавловске-Камчатском

<p>В Петропавловске-Камчатском за 10 дней до лета выпал снег. Обложка © VK.com / <a href="https://vk.com/kamchatrip" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КАМЧАтка</a></p>

В Петропавловске-Камчатском за 10 дней до лета выпал снег. Обложка © VK.com / КАМЧАтка

В Петропавловске-Камчатском за 10 дней до лета выпал снег, который принёс Охотоморский циклон. Жители были крайне удивлены произошедшим, о чём говорит множество фотографий природного явления, появившихся в Сети.

Из-за ночного снегопада дорожные службы советуют автомобилистам, сменившим зимнюю резину на летнюю, не появляться сегодня на дорогах. Кроме того, синоптики прогнозируют мокрый снег и днём.

В Петропавловске-Камчатском за 10 дней до лета выпал снег. Фото © VK.com / Тихо, это Камчатка!

В Петропавловске-Камчатском за 10 дней до лета выпал снег. Фото © VK.com / Тихо, это Камчатка!

"Ну всё, лета нам не ждать", — возмутился пользователь.

В Петропавловске-Камчатском за 10 дней до лета выпал снег. Фото © VK.com / КАМЧАтка

В Петропавловске-Камчатском за 10 дней до лета выпал снег. Фото © VK.com / КАМЧАтка

"Лето будет, и тёплое, так что не унывайте", — возразил другой.

"Зато мы особенные: у всех уже жара, а мы в прохладе — моложе будем", — подчеркнула одна из подписчиц.

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Непогода настигала Петропавловск-Камчатский и ранее, 1 мая. Лайф опубликовал видео заснеженного города.

Анатолий Симоненко
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