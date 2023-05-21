Давка на футбольном стадионе в Сальвадоре привела к гибели девяти человек

В Сальвадоре во время давки на футбольном стадионе "Кускатлан" погибло девять человек, десятки пострадали. Это произошло во время матча клубов "Альянс" и ФАС, сообщает Associated Press. После происшествия его остановили.

Последствия давки в Сальвадоре на футбольном стадионе "Кускатлан". Видео © Twitter / Breaking_4_News

Ситуация стала накаляться после того, как некоторые футбольные фанаты обнаружили, что их билеты фальшивые. Когда их не пустили на игру, они решили силой прорваться на трибуны. Полиция попыталась остановить разгневанных болельщиков и применила слезоточивый газ, но тем самым только подлила масла в огонь: началась давка.

В результате погибло как минимум девять человек, десятки получили различные травмы. Несколько участников давки находятся в больнице в критическом состоянии.