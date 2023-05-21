"Клуб одиноких сердец": В США назвали истинную причину встречи лидеров G7

На саммите G7 в Хиросиме главы государств собрались, чтобы также пожаловаться друг другу на сложное положение из-за низкого уровня поддержки сограждан. Такое мнение высказал обозреватель The New York Times Питер Бейкер, назвав мероприятие собранием "клуба одиноких сердец".

Он подчеркнул, что для американского лидера Джо Байдена и его коллег наступила эпоха демократического разочарования, в которой избиратели проявляют постоянное недовольство избранными ими лидерами. Отсутствие поддержки среди граждан не лучшим образом отражается на самих политиках, продолжил обозреватель.

В качестве доказательств Бейкер привёл данные опроса Morning Consult, согласно которому лидеры не могут похвастаться поддержкой большей части населения своих стран. Наивысший рейтинг у итальянского премьер-министра Джорджи Мелони — 49%. Следом идут президент США Джо Байден — 42%, премьер-министр Канады Джастин Трюдо с 39%. Последнюю строчку списка занял президент Франции Эмманюэль Макрон, набравший 25%.

По мнению автора, саммит G7 в Хиросиме — это отличная возможность для непопулярных в своих странах политиков обменяться друг с другом переживаниями и поделиться мнениями о том, как завоевать доверие граждан.