Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех полярников нашей страны с профессиональным праздником. Благодаря высочайшей компетентности и созидательному таланту многих поколений специалистов удалось создать надёжную базу для решения стратегических задач развития, отметил глава государства. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин напомнил, что праздник был учреждён десять лет назад в знак глубокого уважения к самоотверженному труду наших соотечественников, которые посвятили жизнь служению Родине в тяжелейших условиях Арктики и Антарктики.

"Благодаря высочайшей компетентности и созидательному таланту многих поколений учёных, моряков, лётчиков, строителей, геологов, представителей других профессий были проложены новые морские и воздушные трассы, открыты месторождения полезных ископаемых, проведены фундаментальные исследования, создана надёжная база для решения стратегических задач развития", — подчеркнул он.

Глава государства также добавил, что нынешнее поколение полярников бережёт и приумножает традиции своих предшественников, укрепляя научное присутствие нашей страны в полярных широтах. По его словам, российские полярники участвуют в реализации масштабных, востребованных программ, которые направлены на сохранение уникальных природных систем этих регионов планеты.

"Желаю вам ярких достижений и всего наилучшего", — заключил российский лидер.