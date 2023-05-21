Гутерриш призвал реформировать Совбез ООН

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш считает необходимым реформировать Совет Безопасности ООН, а также институты Бреттон-Вудской системы.

"Глобальная финансовая архитектура устарела, нефункциональна и несправедлива", — заявил Гутерриш в разговоре с журналистами на полях саммита "Большой семёрки" (G7) в Хиросиме.

По его словам, на фоне экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса и конфликтом на Украине, она не выполнила свою главную функцию по обеспечению глобальной безопасности. Совбез ООН и Бреттон-Вудская система отражают соотношение держав 1945 года, полагает генсек.

"Пришло время реформировать как Совет Безопасности, так и Бреттон-Вудские институты", — заявил Гутерриш, отметив, что это вопрос перераспределения власти в соответствии с реалиями сегодняшнего мира.

Бреттон-Вудское соглашение было заключено в июле 1944 года. Оно оформило третью мировую валютную систему, резервными валютами в которой стали фунт стерлингов и доллар, который со временем стал единственной валютой, частично конвертируемой в золото, и, как следствие, основным средством международных платежей. Через 23 года эта система потерпела неудачу, падение началось с замедления экономического роста ведущих стран и ускорилось из-за ряда экономических кризисов. В результате США получили значительные дефициты платёжных балансов и безостановочно печатали доллары, чтобы покрыть их. Это подорвало надёжность валюты, внешний долг Соединённых Штатов рос, а золотые резервы сокращались. Как результат, США потеряли возможность свободно менять доллары на золото.