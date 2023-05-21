Гутерриш призвал реформировать Совбез ООН
Гутерриш призвал к реформе Совбеза ООН и институтов Бреттон-Вудской системы
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш считает необходимым реформировать Совет Безопасности ООН, а также институты Бреттон-Вудской системы.
"Глобальная финансовая архитектура устарела, нефункциональна и несправедлива", — заявил Гутерриш в разговоре с журналистами на полях саммита "Большой семёрки" (G7) в Хиросиме.
По его словам, на фоне экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса и конфликтом на Украине, она не выполнила свою главную функцию по обеспечению глобальной безопасности. Совбез ООН и Бреттон-Вудская система отражают соотношение держав 1945 года, полагает генсек.
"Пришло время реформировать как Совет Безопасности, так и Бреттон-Вудские институты", — заявил Гутерриш, отметив, что это вопрос перераспределения власти в соответствии с реалиями сегодняшнего мира.
Бреттон-Вудское соглашение было заключено в июле 1944 года. Оно оформило третью мировую валютную систему, резервными валютами в которой стали фунт стерлингов и доллар, который со временем стал единственной валютой, частично конвертируемой в золото, и, как следствие, основным средством международных платежей. Через 23 года эта система потерпела неудачу, падение началось с замедления экономического роста ведущих стран и ускорилось из-за ряда экономических кризисов. В результате США получили значительные дефициты платёжных балансов и безостановочно печатали доллары, чтобы покрыть их. Это подорвало надёжность валюты, внешний долг Соединённых Штатов рос, а золотые резервы сокращались. Как результат, США потеряли возможность свободно менять доллары на золото.
Ранее советник российского постпредства при ООН Дина Гильмутдинова призвала ограничить расширение Совбеза. По её мнению, туда должно входить не более 20 стран.
ТАСС / EPA / Daniel Irungu