Президент Турции Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил реформировать Совет Безопасности ООН из-за недостатков в нынешней структуре, которая ограничивает судьбу человечества. Об этом он заявил в Анкаре на организованном для аккредитованных в столице послов зарубежных государств по случаю священного мусульманского месяца Рамадан.
"Нынешний порядок, который заключает судьбу всего мира в ловушку между губами пяти стран, неустойчив", — сказал Эрдоган.
Турецкий лидер считает крайне необходимым, чтобы Совбез всемирной организации был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием.
Ранее Лайф рассказывал, что действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подал заявку на участие в выборах главы государства. Также это сделал единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Выборы президента и парламента страны пройдут 14 мая.