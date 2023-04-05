Президент Турции Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил реформировать Совет Безопасности ООН из-за недостатков в нынешней структуре, которая ограничивает судьбу человечества. Об этом он заявил в Анкаре на организованном для аккредитованных в столице послов зарубежных государств по случаю священного мусульманского месяца Рамадан.