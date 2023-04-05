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5 апреля, 01:26

Президент Турции Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил реформировать Совет Безопасности ООН из-за недостатков в нынешней структуре, которая ограничивает судьбу человечества. Об этом он заявил в Анкаре на организованном для аккредитованных в столице послов зарубежных государств по случаю священного мусульманского месяца Рамадан.

"Нынешний порядок, который заключает судьбу всего мира в ловушку между губами пяти стран, неустойчив", — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер считает крайне необходимым, чтобы Совбез всемирной организации был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием.

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Ранее Лайф рассказывал, что действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подал заявку на участие в выборах главы государства. Также это сделал единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Выборы президента и парламента страны пройдут 14 мая.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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