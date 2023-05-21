Десять гонщиков на багги убиты и девять ранены при нападении банды на ралли в Мексике
Десять участников автогонки погибли во время нападения бандитов в Мексике
В Мексике участников соревнований на багги расстреляла преступная банда. Фото © Twitter / Leonel et INE se defiende con todo
В Мексике вооружённая банда напала на участников гонки на багги, в результате десять человек погибли и девять были ранены. Очевидцы публикуют кадры атаки.
В Мексике участников гонки на багги расстреляли из засады. Видео © Twitter / Noticias 507 y El Mundo
Соревнования "Качанильясо" проходили накануне, они стартовали в городе Энсенада и должны были завершиться в Сан-Фелипе. Во время проезда спортивных машин по ним из засады открыли огонь, предположительно, члены местной преступной картели. На записи слышны выстрелы, а люди в ужасе разбегаются.
Колонна багги остановилась, на место вызвали полицию. Видно, что возле машин лежат убитые участники гонки, пострадавшим оказывают помощь. Не сообщается, пойманы ли преступники и что могло стать поводом к жестокой расправе.
Ранее сообщалось, что в результате страшного ДТП на юге Мексики погибло 18 человек, ещё 33 пострадали. Автобус перевозил туристов, но внезапно рухнул в ущелье и пролетел 15 метров.