Десять гонщиков на багги убиты и девять ранены при нападении банды на ралли в Мексике

В Мексике вооружённая банда напала на участников гонки на багги, в результате десять человек погибли и девять были ранены. Очевидцы публикуют кадры атаки.

В Мексике участников гонки на багги расстреляли из засады. Видео © Twitter / Noticias 507 y El Mundo

Соревнования "Качанильясо" проходили накануне, они стартовали в городе Энсенада и должны были завершиться в Сан-Фелипе. Во время проезда спортивных машин по ним из засады открыли огонь, предположительно, члены местной преступной картели. На записи слышны выстрелы, а люди в ужасе разбегаются.

Колонна багги остановилась, на место вызвали полицию. Видно, что возле машин лежат убитые участники гонки, пострадавшим оказывают помощь. Не сообщается, пойманы ли преступники и что могло стать поводом к жестокой расправе.