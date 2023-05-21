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21 мая, 08:07

Десять гонщиков на багги убиты и девять ранены при нападении банды на ралли в Мексике

Десять участников автогонки погибли во время нападения бандитов в Мексике

<p>В Мексике участников соревнований на багги расстреляла преступная банда. Фото © Twitter /<a href="https://twitter.com/LEOCAAMA/status/1660161063428542464" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Leonel et INE se defiende con todo</a></p>

В Мексике участников соревнований на багги расстреляла преступная банда. Фото © Twitter / Leonel et INE se defiende con todo

В Мексике вооружённая банда напала на участников гонки на багги, в результате десять человек погибли и девять были ранены. Очевидцы публикуют кадры атаки.

В Мексике участников гонки на багги расстреляли из засады. Видео © Twitter / Noticias 507 y El Mundo

Соревнования "Качанильясо" проходили накануне, они стартовали в городе Энсенада и должны были завершиться в Сан-Фелипе. Во время проезда спортивных машин по ним из засады открыли огонь, предположительно, члены местной преступной картели. На записи слышны выстрелы, а люди в ужасе разбегаются.

Колонна багги остановилась, на место вызвали полицию. Видно, что возле машин лежат убитые участники гонки, пострадавшим оказывают помощь. Не сообщается, пойманы ли преступники и что могло стать поводом к жестокой расправе.

Почти 30 человек погибли в Мексике при задержании наркоторговца

Почти 30 человек погибли в Мексике при задержании наркоторговца

Ранее сообщалось, что в результате страшного ДТП на юге Мексики погибло 18 человек, ещё 33 пострадали. Автобус перевозил туристов, но внезапно рухнул в ущелье и пролетел 15 метров.

Татьяна Миссуми
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