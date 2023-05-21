Хвастался семейными порно: Многодетный отец насиловал старшую дочь и взялся за младшую — третьеклассницу

Женщина утверждает, что 48-летний Дмитрий С. сначала совращал старшую дочь, когда она была подростком, а потом то же самое пытался проделать и с младшей дочерью, которая ходит в третий класс. При этом мужчина не стеснялся рассказывать об этом подруге. Кроме того, по словам знакомой, отец показывал младшей дочери жуткие видео того, как он насиловал старшую дочь, а также её обнажённые фото. В один из дней девочка сумела вырваться и сбежать от папы-извращенца.