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21 мая, 08:03

Хвастался семейными порно: Многодетный отец насиловал старшую дочь и взялся за младшую — третьеклассницу

Отца четырёх детей из Дубны обвинили в совращении двух дочерей

Отца четырёх детей из подмосковной Дубны обвиняют в совращении двух дочерей. По данным телеграм-канала SHOT, в полицию о преступлении сообщила знакомая семьи.

Женщина утверждает, что 48-летний Дмитрий С. сначала совращал старшую дочь, когда она была подростком, а потом то же самое пытался проделать и с младшей дочерью, которая ходит в третий класс. При этом мужчина не стеснялся рассказывать об этом подруге. Кроме того, по словам знакомой, отец показывал младшей дочери жуткие видео того, как он насиловал старшую дочь, а также её обнажённые фото. В один из дней девочка сумела вырваться и сбежать от папы-извращенца.

В подробностях произошедшего разбирается полиция. Как пишет SHOT, отец также проходит подозреваемым в деле о незаконном хранении огнестрельного оружия.

В Москве неизвестный изнасиловал семиклассницу из православной школы

В Москве неизвестный изнасиловал семиклассницу из православной школы

Ранее Лайф писал, что в Москве отец школьницы нашёл у неё интимные видео с учителем биологии. После обращения родителя в правоохранительные органы педагога задержали, причём прямо в здании школы. На сайте учреждения его страница теперь недоступна.

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Никита Никонов
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