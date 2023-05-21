В США испугались жажды ЕС возобновить дела с Россией и безумных идей Украины

В Европе всё с меньшей охотой поддерживают Украину и надеются, что скоро закончатся боевые действия и торгово-экономические отношения с Россией возродятся. Об этом пишет Якуб Григель для издания The Hill.

"Многие страны, особенно в Европе, уже вяло поддерживают Украину <...> в надежде, что скоро наступит послевоенная эпоха и они смогут возобновить свои дела с Россией", — отмечается в тексте.

Автор подчёркивает, что украинский план атаковать Крым — это безумная идея. Во-первых, Киев зависит от поставок оружия странами Запада, поэтому рискованно бросить все свои ресурсы на такую недостижимую цель. Во-вторых, Россия, скорее всего, уже успела надёжно укрепить оборону полуострова после 2014 года, добавил Григель.