Пара похитила полугодовалую девочку под Петербургом
В Ленобласти мужчину и женщину задержали за похищение полугодовалой девочки
В Ленинградской области пара похитила полугодовалую девочку знакомой. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
По его данным, в ночь на 20 мая в полицию обратилась 37-летняя женщина, которая рассказала, что знакомые похитили её шестимесячную дочь из квартиры, когда за девочкой присматривала бабушка. Через некоторое время на въезде в деревню Заклинье со стороны Луги полицейские остановили такси, в котором находились 43-летний мужчина, 34-летняя женщина и похищенная девочка. Ребёнка осмотрели медики и отвезли в Лужскую межрайонную больницу.
Возбуждено уголовное дело. Похитители задержаны и помещены в изолятор.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге батюшка попался при попытке похитить экс-супруга возлюбленной. В отношении настоятеля церкви Святого великомученика Иерофея Афинского лейб-гвардии Казачьего полка на Обводном канале возбуждено уголовное дело. Он отправлен под домашний арест.
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