Пара похитила полугодовалую девочку под Петербургом

По его данным, в ночь на 20 мая в полицию обратилась 37-летняя женщина, которая рассказала, что знакомые похитили её шестимесячную дочь из квартиры, когда за девочкой присматривала бабушка. Через некоторое время на въезде в деревню Заклинье со стороны Луги полицейские остановили такси, в котором находились 43-летний мужчина, 34-летняя женщина и похищенная девочка. Ребёнка осмотрели медики и отвезли в Лужскую межрайонную больницу.