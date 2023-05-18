"Вошли в доверие": Стало известно, куда пропадал сын владельца "Гемотеста"

Неизвестные заставили 21-летнего сына владельца сети клиник "Гемотест" Рудема Газиева взять несколько кредитов, перевести деньги на указанные счета, а потом вынудили уехать из Москвы. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В МВД рассказали детали исчезновения сына владельца клиник "Гемотест". Видео © t.me / mediamvd

По её словам, злоумышленники с помощью психологических приёмов вошли в доверие к молодому человеку, используя некоторые сведения о его семье. Преступники убедили парня взять несколько крупных кредитов и перечислить денежные средства на указанные ими счета.

"Затем, шантажируя опасностью, которая якобы угрожает ему и его близким, заставили выехать из столицы", — подчеркнула Волк.

Неизвестные приказали Газиеву-младшему оставить в Пушкине свою машину и выбросить телефоны. Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов. После этого потерпевший на такси отправился во Владимирскую область. Там он жил в квартире, которую арендовали преступники. Парень думал, что так спасает свою семью. В это время неизвестные вымогали у его родителей деньги. Сейчас жизни молодого человека ничего не угрожает. Полицейские разыскивают злоумышленников.