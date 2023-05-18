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18 мая, 10:54

Владелец сети клиник "Гемотест" озвучил неожиданную причину исчезновения его сына

Владелец клиник "Гемотест" объяснил пропажу сына желанием того побыть одному

Владелец сети клиник "Гемотест" Рудем Газиев подтвердил, что его сын нашёлся и с ним всё в порядке. По словам бизнесмена, в госпитализации 21-летний Аким не нуждается. Об этом сообщает SHOT.

Газиев заявил телеграм-каналу, что молодой человек пропал, потому что у него начались каникулы и он решил побыть один. Бизнесмен поблагодарил правоохранительные органы за проделанную работу.

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Напомним, 12 мая появились сообщения, что 21-летний студент РУДН Аким Газиев пропал, якобы за него потребовали миллион долларов. За два дня до этого молодой человек писал отцу, что с ним всё в порядке и он вернулся из Санкт-Петербурга в Москву, а на следующий день его видели на занятиях в университете. Сегодня же в МВД сообщили, что Газиев-младший найден, причём в небольшом городке Владимирской области.

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ТАСС / Антон Подгайко

Андрей Григорьев
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