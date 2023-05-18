Владелец сети клиник "Гемотест" озвучил неожиданную причину исчезновения его сына

Владелец сети клиник "Гемотест" Рудем Газиев подтвердил, что его сын нашёлся и с ним всё в порядке. По словам бизнесмена, в госпитализации 21-летний Аким не нуждается. Об этом сообщает SHOT .

Газиев заявил телеграм-каналу, что молодой человек пропал, потому что у него начались каникулы и он решил побыть один. Бизнесмен поблагодарил правоохранительные органы за проделанную работу.

Напомним, 12 мая появились сообщения, что 21-летний студент РУДН Аким Газиев пропал, якобы за него потребовали миллион долларов. За два дня до этого молодой человек писал отцу, что с ним всё в порядке и он вернулся из Санкт-Петербурга в Москву, а на следующий день его видели на занятиях в университете. Сегодня же в МВД сообщили, что Газиев-младший найден, причём в небольшом городке Владимирской области.