Группу парней расстреляли из АК-47 рядом с ночным клубом во Франции

Как минимум три человека стали жертвами стрельбы во французском городе Марсель. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пожарных и источники в полиции.

"Неизвестные на автомобиле открыли огонь по другому автомобилю, в котором находилось пять молодых людей… Трое из них были смертельно ранены", — информирует агентство.

По данным BFM Marseille Provence, стрельба произошла возле ночного клуба Oasis. Погибшим около 20 лет, огонь вёлся из автомата Калашникова. Злоумышленник (или злоумышленники) скрылся на автомобиле, который позже нашли сгоревшим. Издание связывает нападение со сведением счётов на фоне наркотрафика в Марселе, где с 1 января 2023 года погиб 21 человек.