Четыре человека погибли и девять ранены при стрельбе у синагоги в Тунисе

В Тунисе четыре человека погибли и девять получили ранения во время стрельбы у синагоги. Об этом сообщили в МВД страны.

Четыре человека погибли и девять ранены в результате стрельбы у синагоги в Тунисе. Видео © Twitter / MahdiBaladi1

Военнослужащий Национальной гвардии застрелил коллегу в Агир-Джербе из личного оружия. После чего он завладел боеприпасами и добрался до синагоги Эль-Гриба, где открыл хаотичный огонь по сотрудникам органов безопасности.

"Шесть сотрудников безопасности получили ранения различной степени тяжести, один из них погиб. Также погибли двое прихожан и четверо получили различные ранения и были госпитализированы", — отмечается в заявлении.