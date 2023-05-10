Четыре человека погибли и девять ранены при стрельбе у синагоги в Тунисе
В Тунисе четыре человека погибли и девять получили ранения во время стрельбы у синагоги. Об этом сообщили в МВД страны.
Четыре человека погибли и девять ранены в результате стрельбы у синагоги в Тунисе. Видео © Twitter / MahdiBaladi1
Военнослужащий Национальной гвардии застрелил коллегу в Агир-Джербе из личного оружия. После чего он завладел боеприпасами и добрался до синагоги Эль-Гриба, где открыл хаотичный огонь по сотрудникам органов безопасности.
"Шесть сотрудников безопасности получили ранения различной степени тяжести, один из них погиб. Также погибли двое прихожан и четверо получили различные ранения и были госпитализированы", — отмечается в заявлении.
По данным МВД, злоумышленника ликвидировали. В настоящий момент ведётся расследование нападения.
Ранее в США задержали экс-сотрудника береговой охраны, стрелявшего в больнице Атланты. В результате его действий погиб один человек, ещё четверо были ранены. Все пострадавшие оказались женщинами.
Кадр видео Twitter / MahdiBaladi1