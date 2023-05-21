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21 мая, 08:54

В Воздушных силах Украины помечтали о получении целой эскадрильи F-16 сразу

Командование Воздушных сил Украины ждёт от Запада десятки F-16 сразу

Киев надеется получить от Запада сразу "несколько десятков" истребителей F-16, заявил представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат. По его словам, никто не будет передавать боевые самолёты "поштучно".

"Эти самолёты будут передаваться подразделениями. Целое подразделение — это эскадрилья, 12–18 самолётов", — сказал Игнат в эфире телеканала "Рада", добавив, что, следовательно, Украина может получить сразу "несколько десятков" F-16.

Он надеется, что в будущем украинские воздушные силы удастся полностью укомплектовать этим американским типом истребителя. Сейчас Киев использует четыре вида боевых самолётов: МиГ-29, Су-24, Су-25, Су-27. Игнат утверждает, что F-16 сможет заменить их все.

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Ранее издание Military Watch Magazine дало неутешительный для Киева прогноз по использованию F-16 в зоне СВО. По мнению экспертов, российские войска будут сбивать истребители, если Киев задействует их. Также, по мнению авторов статьи, F-16 не способен бороться с Су-35, МиГ-31 и Су-57.

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Getty Images / Willard

Никита Никонов
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