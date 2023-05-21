Украина пыталась нанести удар по электроподстанции в Брянской области

По данным телеграм-канала, всё произошло в Климовском районе, где украинский беспилотник скинул снаряд на территорию подстанции в деревне Рудня-Цата. На месте образовалась воронка диаметром десять сантиметров, а также были обнаружены фрагменты боеприпаса. К счастью, каких-либо разрушений и жертв удалось избежать. Сейчас на месте работают специалисты.