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21 мая, 09:05

Украина пыталась нанести удар по электроподстанции в Брянской области

Украинская сторона попыталась атаковать электроподстанцию в Брянской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в Климовском районе, где украинский беспилотник скинул снаряд на территорию подстанции в деревне Рудня-Цата. На месте образовалась воронка диаметром десять сантиметров, а также были обнаружены фрагменты боеприпаса. К счастью, каких-либо разрушений и жертв удалось избежать. Сейчас на месте работают специалисты.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе хутор в Курской области

ВСУ атаковали дронами-камикадзе хутор в Курской области

Ранее Лайф рассказывал, как в Белгородской области удалось предотвратить очередную попытку ВСУ атаковать село беспилотником. После пересечения границы в Грайворонском районе дрон успел пролететь порядка полсотни метров, после чего его сбили российские военные с помощью электронного ружья.

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Getty Images / Anadolu Agency

Николь Вербер
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