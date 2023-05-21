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21 мая, 09:27

В Дагестане муж и жена покончили с собой с разницей в три часа

В одном из сёл Карабудахкентского района в Дагестане муж и жена свели счёты с жизнью с разницей в несколько часов. Об этом сообщает региональное МВД.

Накануне вечером 25-летняя женщина и её 31-летний супруг были обнаружены мёртвыми в их собственном доме. По предварительной версии, перед трагедией они повздорили и муж вышел, оставив супругу одну. Он нашёл тело мёртвой женщины после возвращения. Спустя три часа мужчина тоже свёл счёты с жизнью. Полиция приступила к расследованию.

Муж-турок зарезал русскую жену кухонным ножом

Муж-турок зарезал русскую жену кухонным ножом

Ранее сообщалось, что житель Киевской области решил отомстить жене, уехавшей за границу, убив себя и дочь. Однако мужчине удалось реализовать преступный замысел только по отношению к ребёнку — себя он лишь ранил.

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Freepik

Татьяна Миссуми
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