Пользователей "Твиттера" возмутило заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что украинский лидер Владимир Зеленский посылает мощный сигнал миру на саммите "Большой семёрки" (G7).

"Что представляет собой G7? Ничего! БРИКС съест вас... Для вас всё кончено", — написал один из комментаторов.

Другой пользователь заявил, что за прокси-конфликтом НАТО и США против России стоят Евросоюз и его глобалистские партнёры, которые используют Украину лишь как инструмент для достижения своих корыстных целей.

Ещё один читатель отметил, что восстановление суверенитета Украины означало бы отказ от "покровительства" фон дер Ляйен, американского лидера Джо Байдена и прочих хозяев. А другой напомнил, что такие влиятельные политические фигуры должны говорить о мире, а не действовать наоборот и провоцировать эскалацию.

"Какое лицемерие в их действиях", — подытожили читатели.