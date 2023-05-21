Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о мокром сюрпризе небесной канцелярии
Синоптик Тишковец спрогнозировал выпадение трети месячной нормы осадков в Москве
В грядущие будни жителей Москвы ожидают обильные осадки, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В предстоящую неделю небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит осадков, и на фоне активной циклонической деятельности дожди зарядят с новой силой", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Так, за пять рабочих дней в столичном регионе выпадет до 20–25 миллиметров осадков, что равняется более чем трети от месячной нормы. В воскресенье же интенсивность дождя будет незначительной — не более одного-двух миллиметров.
Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, когда Чёрное море в Сочи прогреется до оптимальной температуры. Так, купальный сезон можно будет открывать уже в июне, а сейчас вода прогрелась лишь до 14–16 градусов.
Гришкин Денис / Агентство "Москва"