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21 мая, 09:54

Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о мокром сюрпризе небесной канцелярии

Синоптик Тишковец спрогнозировал выпадение трети месячной нормы осадков в Москве

В грядущие будни жителей Москвы ожидают обильные осадки, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В предстоящую неделю небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит осадков, и на фоне активной циклонической деятельности дожди зарядят с новой силой", сказал он в беседе с РИА "Новости".

Так, за пять рабочих дней в столичном регионе выпадет до 20–25 миллиметров осадков, что равняется более чем трети от месячной нормы. В воскресенье же интенсивность дождя будет незначительной — не более одного-двух миллиметров.

Летняя погода придёт в столичный регион уже на этой неделе

Летняя погода придёт в столичный регион уже на этой неделе

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, когда Чёрное море в Сочи прогреется до оптимальной температуры. Так, купальный сезон можно будет открывать уже в июне, а сейчас вода прогрелась лишь до 14–16 градусов.

Обложка ©

Гришкин Денис / Агентство "Москва"

Матвей Константинов
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