Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о мокром сюрпризе небесной канцелярии

В грядущие будни жителей Москвы ожидают обильные осадки, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В предстоящую неделю небесная канцелярия продолжит восполнять образовавшийся дефицит осадков, и на фоне активной циклонической деятельности дожди зарядят с новой силой", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Так, за пять рабочих дней в столичном регионе выпадет до 20–25 миллиметров осадков, что равняется более чем трети от месячной нормы. В воскресенье же интенсивность дождя будет незначительной — не более одного-двух миллиметров.