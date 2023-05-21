Армия России уничтожила логово командиров 102-й бригады теробороны в Запорожье
Минобороны: ВС РФ поразили командный пункт 102-й бригады теробороны в Запорожье
Российские войска поразили командный пункт бригады территориальной обороны Украины в селе Полтавка Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Полтавка Запорожской области поражён командный пункт 102-й бригады территориальной обороны", — сказал Конашенков на брифинге.
Также, по словам представителя Минобороны, в районе села Жёлтое (ДНР) был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Всего оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия ВС РФ за сутки поразили 103 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 134 районах, отметил Конашенков.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении склада боеприпасов ВСУ снарядом "Краснополь". Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, удар нанёс артиллерийский расчёт гаубицы "Мста-С" в селе Тищенковка Харьковской области.
ТАСС / Андрей Рубцов