Армия России уничтожила логово командиров 102-й бригады теробороны в Запорожье

Также, по словам представителя Минобороны, в районе села Жёлтое (ДНР) был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Всего оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия ВС РФ за сутки поразили 103 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 134 районах, отметил Конашенков.