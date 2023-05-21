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Регион
Опубликовано 21 мая 2023, 10:14
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Армия России уничтожила логово командиров 102-й бригады теробороны в Запорожье

Минобороны: ВС РФ поразили командный пункт 102-й бригады теробороны в Запорожье

Российские войска поразили командный пункт бригады территориальной обороны Украины в селе Полтавка Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Полтавка Запорожской области поражён командный пункт 102-й бригады территориальной обороны", — сказал Конашенков на брифинге.

Также, по словам представителя Минобороны, в районе села Жёлтое (ДНР) был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Всего оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия ВС РФ за сутки поразили 103 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 134 районах, отметил Конашенков.

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Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении склада боеприпасов ВСУ снарядом "Краснополь". Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, удар нанёс артиллерийский расчёт гаубицы "Мста-С" в селе Тищенковка Харьковской области.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Никита Никонов
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