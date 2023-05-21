Стало известно о "подарке", который преподнесла России жара в Азии

Погодные условия в Азии стали подспорьем для России: необычайная жара позволила нарастить поставки энергоресурсов в регион. Такую информацию опубликовало агентство Bloomberg.

В таких погодных условиях власти стран Азии хотят быть обеспечены газом, нефтью, мазутом и углём в достаточном количестве для обеспечения бесперебойной работы самых разных видов оборудования. Российский энергосектор выглядит многообещающим партнёром для решения этих вопросов, пишут аналитики агентства.

Они указывают на апрельский рост поставок угля до 7,46 миллиона тонн, что составляет прирост почти на треть, если сравнивать с аналогичным периодом в 2022 году. Также эксперты отмечают увеличение спроса на отечественный сжиженный природный газ после снижения цены на его закупку.

Кроме того, Bloomberg спрогнозировал рекордный объём импорта в Индию российской нефти, если смотреть на тенденцию по итогам апреля 2023 года. По его оценке, поставки достигнут двух миллионов баррелей в сутки.