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Опубликовано 21 мая 2023, 10:20

Войска России вскрыли убежища ВСУ под Харьковом и ликвидировали 85 бойцов

ВС России уничтожили до 85 украинских военнослужащих на Купянском направлении

ВС России уничтожили до 85 украинских военнослужащих на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области. Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих", — сказал он.

Также враг потерял две боевые бронированные машины, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Акация".

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Ранее в Минобороны отчитались о вскрытии ВС РФ перемещения и поражении двух бригад и одного полка ВСУ. В результате действий российских военнослужащих противник понёс значительные потери в личном составе и технике.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Матвей Константинов
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