Войска России вскрыли убежища ВСУ под Харьковом и ликвидировали 85 бойцов

ВС России уничтожили до 85 украинских военнослужащих на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области. Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих", — сказал он.

Также враг потерял две боевые бронированные машины, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Акация".