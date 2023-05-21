Украинский ЗРК С-300 уничтожен в ДНР
Войска России уничтожили украинский С-300 около села Жёлтое в ДНР
Российские военные нанесли удар по украинскому зенитному комплексу С-300 вблизи села Жёлтое в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Жёлтое Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300", — уточнил он.
Также сообщалось, что российские военные в ходе наступления на Артёмовском направлении уничтожили до ста военнослужащих Украины и иностранных наёмников.
ТАСС / Андрей Рубцов