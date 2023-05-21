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21 мая, 10:34

Украинский ЗРК С-300 уничтожен в ДНР

Войска России уничтожили украинский С-300 около села Жёлтое в ДНР

Российские военные нанесли удар по украинскому зенитному комплексу С-300 вблизи села Жёлтое в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Жёлтое Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300", уточнил он.

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Также сообщалось, что российские военные в ходе наступления на Артёмовском направлении уничтожили до ста военнослужащих Украины и иностранных наёмников.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Татьяна Миссуми
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