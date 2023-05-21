ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 мая 2023, 10:34
3032

Украинский ЗРК С-300 уничтожен в ДНР

Войска России уничтожили украинский С-300 около села Жёлтое в ДНР

Российские военные нанесли удар по украинскому зенитному комплексу С-300 вблизи села Жёлтое в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Жёлтое Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300", уточнил он.

Войска России вскрыли убежища ВСУ под Харьковом и ликвидировали 85 бойцов
Войска России вскрыли убежища ВСУ под Харьковом и ликвидировали 85 бойцов

Также сообщалось, что российские военные в ходе наступления на Артёмовском направлении уничтожили до ста военнослужащих Украины и иностранных наёмников.

BannerImage

ТАСС / Андрей Рубцов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar