Психолог раскрыла смелый способ вычислить абьюзера на первом свидании

Существуют определённые сигналы, с помощью которых уже на первом свидании можно сделать выводы о том, склонен ли к эмоциональному насилию возможный партнёр. На что именно стоит обратить внимание, объяснила психолог Софья Сулим в общении с "Лентой.ру".

Она обозначила два основных момента: нужно обратить внимание на то, как собеседник рассказывает о своём прошлом, и на то, какой образ он хочет создать в настоящем. Разговоры о будущем психолог рекомендует не брать во внимание. Начинать расспросы психолог советует осторожно.

"Делать это тоже нужно очень деликатно, не спрашивать такое напрямую, в лоб. Можно рассказать какую-то свою ситуацию из детства, про маму, про папу, а затем дать своему собеседнику возможность рассказать что-то аналогичное. Тревожным сигналом может стать агрессия при упоминании любых отношений, в первую очередь с родителями и бывшими партнёрами. Если эта агрессия есть, значит, она ещё не прожита и неминуемо выльется на новую партнёршу. Это очень важный маркер", — объяснила Софья.

Сулим рассказала, что для первого свидания в некоторых случаях может быть уместна небольшая провокация с целью проверить, агрессивен ли человек. Но такая проверка имеет смысл только в том случае, если в ходе свидания возникли соответствующие подозрения.

"Можно посмотреть на реакцию человека, если его нечаянно толкнуть либо закрыть перед ним дверь — что-то очень простое. А можно даже и не провоцировать, просто наблюдать за реакциями человека на подобные бытовые ситуации. Предел прочности будет виден на бытовых мелочах, здесь и сейчас. Эмоциональные реакции могут дать понять, что есть склонность к эмоциональному насилию", — говорит психолог.