Психолог назвала 10 полезных привычек, которые избавят от усталости

Накатывающая прямо с утра усталость может быть результатом внутренних психологических процессов в человеке, в том числе затянувшегося стресса или повышенной тревожности. Об этом Лайфу рассказала клинический психолог, коуч Ирина Крутских.

Клинический психолог, коуч Ирина Крутских рассказала об истоках усталости и методах борьбы с ней. Фото предоставлено героем публикации.

"Постоянная усталость часто связана с тем, что психическая энергия идёт на "обслуживание" внутренних психических процессов, страхов, блоков, сдерживание внутренних конфликтов и психологические защиты. Постоянное напряжение и стресс неминуемо приводят к физическому и эмоциональному истощению", — объяснила она.

Ключевой причиной психологического выгорания является дисбаланс между требованиями, ожиданиями, которые человек предъявляет к себе и работе, и своими реальными возможностями. Это приводит к перегрузке, чрезмерной усталости и потере мотивации, продолжила эксперт.

Также усталость могут вызывать токсичные, негативные отношения с близкими людьми или коллегами. Недостаток поддержки и признания со стороны коллег и руководства способствует развитию психологического выгорания. Кроме того, в группе риска люди, привыкшие к чёрно-белому мышлению, они оценивают все ситуации только с одной из двух позиций — хорошо или плохо.

Постоянная усталость может быть вызвана дефицитом сна, стрессом и тревогой, неправильным питанием, болезнями, побочными эффектами лекарств, факторами окружающей среды, вредными привычками, низким уровнем физической активности, негативным мышлением, проблемами в отношениях, а также депрессией.

"Человек с низким уровнем самооценки, который не верит в себя, у которого нет целей, который перегружен работой или обязанностями может тоже чувствовать себя бессильным и измотанным", — добавила Крутских. По её словам, есть способы преодолеть это пагубное состояние.

1. Определите свои долгосрочные цели, ценности и приоритеты в жизни. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно для вас, и уделите больше времени этим вещам. Не тревожьтесь по мелочам.

2. Найдите способы релаксации и отдыха, которые подходят для вас: медитация, йога, прогулки на свежем воздухе, чтение, рисование. Научитесь управлять стрессом и тревогой, используя методы релаксации и дыхательной практики.

3. Установите границы и научитесь говорить "нет". Не бойтесь отказываться от некоторых обязательств или запросов, если они могут повлиять на ваше здоровье и благополучие. Установите ясные границы между работой и личной жизнью, чтобы избежать перегрузки и переутомления.

4. Найдите поддержку у близких людей. Развивайте социальные навыки, чтобы избежать изоляции и одиночества. Научитесь создавать поддерживающую среду вокруг себя, чтобы получать помощь от семьи.

5. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Не позволяйте себе беспокоиться о вещах, которые не зависят от вас. Иначе вы рискуете загнать себя в угол дурными мыслями.

6. Найдите свой смысл в деятельности, которой занимаетесь. Например, ищите возможности для роста и развития в своей профессии. Также можно пойти учиться или углубиться в самообразование.

7. Помните, что забота о себе — это не эгоизм. Вы не сможете помочь другим, если сами находитесь в состоянии выгорания и усталости. Проявляйте физическую активность: если не хотите заниматься спортом, то совершайте хотя бы ежедневные прогулки на свежем воздухе.

8. Планируйте в первую очередь свой отдых (когда, как, где, с кем будете проводить внерабочее время, выходные, отпуск), а затем переходите к планированию рабочих задач.

9. Проработайте с психологом свои негативные мысли, установки, страхи и травмы для высвобождения психической энергии для созидательной деятельности.

10. Начните спать не менее восьми часов в сутки и возьмите привычку засыпать не позднее 23 часов.