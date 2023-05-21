Один человек погиб при ударе ВСУ по Токмаку
Балицкий сообщил об одном погибшем из-за обстрелов ВСУ Токмака в Запорожье
Украинские военные вновь обстреляли Токмак в Запорожской области, в результате чего один человек погиб, количество пострадавших уточняется. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Нахожусь на постоянной связи с оперативными службами, которые сейчас устраняют последствия украинского обстрела Токмака. К сожалению, есть пострадавшие, есть погибший", — написал он в телеграм-канале.
Глава региона добавил, что удар нанесён по подстанции, поэтому город сейчас без электричества. Также была обстреляна школа, но дети не пострадали.
Накануне председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в городе Токмаке Запорожской области прогремело два взрыва. По его словам, украинскую атаку успешно отразила российская система ПВО.
Getty Images / Anadolu Agency