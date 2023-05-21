Один человек погиб при ударе ВСУ по Токмаку

Украинские военные вновь обстреляли Токмак в Запорожской области, в результате чего один человек погиб, количество пострадавших уточняется. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Нахожусь на постоянной связи с оперативными службами, которые сейчас устраняют последствия украинского обстрела Токмака. К сожалению, есть пострадавшие, есть погибший", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что удар нанесён по подстанции, поэтому город сейчас без электричества. Также была обстреляна школа, но дети не пострадали.