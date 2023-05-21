Регион

Уведомления отключены

21 мая, 12:27

Один человек погиб при ударе ВСУ по Токмаку

Балицкий сообщил об одном погибшем из-за обстрелов ВСУ Токмака в Запорожье

Украинские военные вновь обстреляли Токмак в Запорожской области, в результате чего один человек погиб, количество пострадавших уточняется. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Нахожусь на постоянной связи с оперативными службами, которые сейчас устраняют последствия украинского обстрела Токмака. К сожалению, есть пострадавшие, есть погибший", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что удар нанесён по подстанции, поэтому город сейчас без электричества. Также была обстреляна школа, но дети не пострадали.

В Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов

В Запорожской области ликвидировали украинских диверсантов

Накануне председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в городе Токмаке Запорожской области прогремело два взрыва. По его словам, украинскую атаку успешно отразила российская система ПВО.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров