В Берлине завели дело об отравлении двух российских журналисток

В полиции Берлина проводят расследование признаков отравления у двух россиянок, которые приняли участие в конференции, проходившей в германской столице 29 и 30 апреля. Об этом сообщило издание Welt am Sonntag.

Две журналистки пожаловались на ухудшившееся состояние здоровья. Одна из них считает, что была отравлена "нервно-паралитическим веществом, которое изучала западная разведка". При этом симптомы у другой участницы конференции могли проявиться ещё до мероприятия. Она, как указывает газета, обратилась в известную берлинскую клинику Charité.

"На основании имеющейся информации открыто дело", — такой комментарий из управления уголовного розыска получило немецкое издание. Другие подробности там раскрыть отказались.