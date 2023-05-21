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21 мая, 14:40

В Берлине завели дело об отравлении двух российских журналисток

Полиция ФРГ расследует возможное отравление двух российских журналисток

В полиции Берлина проводят расследование признаков отравления у двух россиянок, которые приняли участие в конференции, проходившей в германской столице 29 и 30 апреля. Об этом сообщило издание Welt am Sonntag.

Две журналистки пожаловались на ухудшившееся состояние здоровья. Одна из них считает, что была отравлена "нервно-паралитическим веществом, которое изучала западная разведка". При этом симптомы у другой участницы конференции могли проявиться ещё до мероприятия. Она, как указывает газета, обратилась в известную берлинскую клинику Charité.

"На основании имеющейся информации открыто дело", — такой комментарий из управления уголовного розыска получило немецкое издание. Другие подробности там раскрыть отказались.

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Отравление — весьма неприятная ситуация, даже если речь идёт о бытовой неосторожности. Предлагаем почитать советы диетолога о том, каких продуктов следует избегать, чтобы не расстраивать желудок.

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Юрий Лысенко
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