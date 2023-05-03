Гоблин Пучков допустил, что Эрдогана могли "чуть-чуть отравить"

Самочувствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ухудшилось не просто так. Как заявил российский переводчик, блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков в эфире радио "Комсомольская правда", его могли отравить.

"Американцы поджигают всё со всех сторон. Подожгут и в Турции. Вон Эрдогана уже чуть-чуть отравили, а дальше что? <...> С чего это ему худо стало? За лицом такого уровня…" — заявил блогер.

По словам Пучкова, в окружении Эрдогана множество врачей самого высшего разряда, которые постоянно следят за самочувствием 69-летнего лидера, требуют сдавать анализы, проходить обследования и реагируют на малейшие изменения в его организме.

"Его проверяют непрерывно. И вдруг ему поплохело. Это с чего? Объелся чего-то? Его кормят специальной едой, которую контролируют. Если от еды, значит, в еду что-то подсыпали. Может, ему с сердцем худо стало? А кто за сердцем смотрит? Значит, врач-убийца подсунул не ту таблетку. Вот и нахлобучило дедушку несчастного. В первую очередь я бы к докторишкам присматривался", — предположил публицист.