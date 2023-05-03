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3 мая, 11:07

Гоблин Пучков допустил, что Эрдогана могли "чуть-чуть отравить"

Гоблин Пучков назвал отравление одной из версий плохого самочувствия Эрдогана

Самочувствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ухудшилось не просто так. Как заявил российский переводчик, блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков в эфире радио "Комсомольская правда", его могли отравить.

"Американцы поджигают всё со всех сторон. Подожгут и в Турции. Вон Эрдогана уже чуть-чуть отравили, а дальше что? <...> С чего это ему худо стало? За лицом такого уровня…" — заявил блогер.

По словам Пучкова, в окружении Эрдогана множество врачей самого высшего разряда, которые постоянно следят за самочувствием 69-летнего лидера, требуют сдавать анализы, проходить обследования и реагируют на малейшие изменения в его организме.

"Его проверяют непрерывно. И вдруг ему поплохело. Это с чего? Объелся чего-то? Его кормят специальной едой, которую контролируют. Если от еды, значит, в еду что-то подсыпали. Может, ему с сердцем худо стало? А кто за сердцем смотрит? Значит, врач-убийца подсунул не ту таблетку. Вот и нахлобучило дедушку несчастного. В первую очередь я бы к докторишкам присматривался", — предположил публицист.

Он напомнил, что сотрудники ЦРУ раньше, совершенно не стесняясь, рассказывали, как организовали 600 покушений на Фиделя Кастро. По его словам, к нему можно относиться по-разному, однако в любом случае он был главой суверенной державы, против которого американская разведка предпринимала террористические акты, например закладывала тротил в сигару.

Эрдоган на фоне слухов об инфаркте выступил перед десятками тысяч сторонников

Эрдоган на фоне слухов об инфаркте выступил перед десятками тысяч сторонников

Напомним, 26 апреля стало известно об ухудшении самочувствия Эрдогана. Политик почувствовал себя плохо в прямом в эфире во время интервью, из-за чего его пришлось прервать. СМИ писали, что президент якобы перенёс инфаркт. При этом, согласно официальной версии, у него был желудочный грипп. Позже Эрдоган заявил, что состояние его здоровья заметно улучшилось, а через пару дней отметил, что чувствует себя совсем хорошо.

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ТАСС / Zuma

Николь Вербер
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