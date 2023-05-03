Гоблин Пучков допустил, что Эрдогана могли "чуть-чуть отравить"
Гоблин Пучков назвал отравление одной из версий плохого самочувствия Эрдогана
Самочувствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ухудшилось не просто так. Как заявил российский переводчик, блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков в эфире радио "Комсомольская правда", его могли отравить.
"Американцы поджигают всё со всех сторон. Подожгут и в Турции. Вон Эрдогана уже чуть-чуть отравили, а дальше что? <...> С чего это ему худо стало? За лицом такого уровня…" — заявил блогер.
По словам Пучкова, в окружении Эрдогана множество врачей самого высшего разряда, которые постоянно следят за самочувствием 69-летнего лидера, требуют сдавать анализы, проходить обследования и реагируют на малейшие изменения в его организме.
"Его проверяют непрерывно. И вдруг ему поплохело. Это с чего? Объелся чего-то? Его кормят специальной едой, которую контролируют. Если от еды, значит, в еду что-то подсыпали. Может, ему с сердцем худо стало? А кто за сердцем смотрит? Значит, врач-убийца подсунул не ту таблетку. Вот и нахлобучило дедушку несчастного. В первую очередь я бы к докторишкам присматривался", — предположил публицист.
Он напомнил, что сотрудники ЦРУ раньше, совершенно не стесняясь, рассказывали, как организовали 600 покушений на Фиделя Кастро. По его словам, к нему можно относиться по-разному, однако в любом случае он был главой суверенной державы, против которого американская разведка предпринимала террористические акты, например закладывала тротил в сигару.
Напомним, 26 апреля стало известно об ухудшении самочувствия Эрдогана. Политик почувствовал себя плохо в прямом в эфире во время интервью, из-за чего его пришлось прервать. СМИ писали, что президент якобы перенёс инфаркт. При этом, согласно официальной версии, у него был желудочный грипп. Позже Эрдоган заявил, что состояние его здоровья заметно улучшилось, а через пару дней отметил, что чувствует себя совсем хорошо.
ТАСС / Zuma